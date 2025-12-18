Banco Central de Brasil mantiene todas las opciones abiertas para próxima decisión sobre tasas

BRASILIA, 18 dic (Reuters) - El gobernador del Banco Central de Brasil, Gabriel Galipolo, dijo el jueves que el banco se aferra a un enfoque dependiente de los datos, sin ofrecer ninguna orientación sobre su próximo movimiento y manteniendo todas las opciones de política abiertas antes de su próxima reunión de política monetaria.

"Esto significa que no estoy dando ningún tipo de dirección sobre qué hacer, ni estoy cerrando ninguna puerta", dijo en una conferencia de prensa, subrayando que el banco prefiere esperar y reunir más información en lugar de dar orientación sobre los pasos futuros. (Reportaje de Marcela Ayres, Editado en español por Juana Casas)