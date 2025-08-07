LA NACION

Banco Central de Brasil no interrumpió ciclo de endurecimiento, sino que lo detuvo: funcionario

BRASILIA, 7 ago (Reuters) - El Banco Central de Brasil no se limitó a pausar su ciclo de ajuste sino que lo detuvo, dijo el jueves el director de política monetaria, Nilton David, subrayando que las tasas de interés permanecen en territorio restrictivo y que el plan de la entidad se está desarrollando en general como se esperaba.

David sostuvo que la interrupción tiene como objetivo dar tiempo al banco central para sentir y comprender los efectos de las medidas anteriores antes de decidir sobre los próximos pasos, en un contexto que se ha vuelto más incierto debido a los aranceles comerciales. (Reporte de Marcela Ayres, editado en español por Juana Casas)

