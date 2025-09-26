Banco Central de Brasil podría considerar elecciones de 2026 en sus decisiones, dice director

SAO PAULO, 26 sep (Reuters) - El Banco Central de Brasil podría tener en cuenta las elecciones presidenciales de 2026 en sus decisiones de política monetaria si repercuten en los precios del mercado, la moneda local o la inflación, dijo el viernes su director, Diogo Guillen.

En su intervención en un evento organizado por Citi, Guillen advirtió que los responsables a cargo de la política monetaria siempre establecen sus debates en torno al objetivo de devolver la inflación al objetivo del 3%, y añadió que el Banco Central aún ve un alto nivel de incertidumbre. (Reporte de Fernando Cardoso; Editado en Español por Ricardo Figueroa)