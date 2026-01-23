Banco Central de Brasil rechaza reporte sobre presiones a BRB para comprar activos de Master

BRASILIA, 23 ene (Reuters) - El Banco Central de Brasil rechazó el viernes una información según la cual uno de sus directores, Ailton Aquino, había pedido al prestamista BRB que comprara activos del liquidado Banco Master, actualmente investigado por presunto fraude.

El banco central dijo que el departamento dirigido por Aquino había identificado inconsistencias en la transferencia de las carteras de crédito del Banco Master al prestamista BRB, e inmediatamente inició rigurosas investigaciones al respecto.

"Aquino declara que, obviamente, nunca recomendó la adquisición", dijo el banco central en un comunicado, añadiendo que el director puso su información a disposición de las autoridades.

Los comentarios se hicieron en respuesta a un informe del periódico O Globo. (Reporte de Bernardo Caram; Redacción de Isabel Teles; Edición de Jan Harvey. Editado en español por Natalia Ramos)