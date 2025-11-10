LA NACION

Banco Central de Brasil regula el comercio de activos virtuales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Banco Central de Brasil regula el comercio de activos virtuales
Banco Central de Brasil regula el comercio de activos virtualesPXHERE - PXHERE

BRASILIA, 10 nov (Reuters) - El Banco Central de Brasil publicó el lunes un conjunto de normas para el comercio de activos virtuales, incluidas las criptomonedas, según un comunicado publicado en su sitio web.

Las normas regulan los procesos de autorización relacionados con el funcionamiento de las empresas de corretaje de divisas, las empresas de corretaje de valores, las empresas de distribución de valores y los proveedores de servicios de activos virtuales.

Las nuevas normas entrarán en vigor en febrero del próximo año, según el banco central. (Reportaje de Marcela Ayres; Redacción de Isabel Teles; Editado en español por Juana Casas)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
    1

    Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir

  2. Ander Herrera: el superclásico en contexto mundial, el festejo con su papá y el elogio al fútbol argentino
    2

    Ander Herrera, tras el triunfo de Boca sobre River: “Jugué muchos clásicos en Europa, pero como esto no hay nada”

  3. Hubo acuerdo en el Senado y se levantará el cierre del gobierno en EE.UU.
    3

    Estados Unidos: hubo acuerdo en el Senado y se levantará el cierre del gobierno

  4. Así están las tablas: los que ya entraron en la Copa 2026, los playoffs y qué necesita River
    4

    Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Cargando banners ...