Banco Central de Brasil regula el comercio de activos virtuales
BRASILIA, 10 nov (Reuters) - El Banco Central de Brasil publicó el lunes un conjunto de normas para el comercio de activos virtuales, incluidas las criptomonedas, según un comunicado publicado en su sitio web.
Las normas regulan los procesos de autorización relacionados con el funcionamiento de las empresas de corretaje de divisas, las empresas de corretaje de valores, las empresas de distribución de valores y los proveedores de servicios de activos virtuales.
Las nuevas normas entrarán en vigor en febrero del próximo año, según el banco central. (Reportaje de Marcela Ayres; Redacción de Isabel Teles; Editado en español por Juana Casas)
