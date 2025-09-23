Banco Central de Brasil reitera que reanudará el alza de tasas si es necesario

SAO PAULO, 23 sep (Reuters) - El Banco Central de Brasil dijo el martes que no dudaría en reanudar un ciclo de alza de las tasas de interés si lo considerase oportuno, pero añadió que el escenario económico se está desarrollando según lo previsto y sigue siendo coherente con su actual orientación de la política monetaria.

En la minuta de su última reunión, en la que mantuvo por segunda vez consecutiva la tasa de referencia en el 15%, el nivel más alto en casi dos décadas, el banco afirmó que los responsables de política monetaria permanecerían atentos y vigilarían especialmente la inflación de los servicios. (Reportaje de Fernando Cardoso; Edición de Gabriel Araujo. Editado en español por Natalia Ramos)