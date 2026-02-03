Banco Central de Brasil señala ciclo de recortes de tasas, pero mantendrá política restrictiva
BRASILIA, 3 feb (Reuters) - El Banco Central de Brasil dijo el martes que estima apropiado señalar el inicio de un ciclo de recortes de tasas de interés en su próxima reunión, pero subrayó la necesidad de mantener los costos de financiación en niveles restrictivos hasta que se consolide firmemente la desaceleración de las presiones sobre los precios y las expectativas se ajusten al objetivo.
En las minutas de su última reunión de política monetaria, en la que mantuvo la tasa Selic de referencia en el 15% por quinta vez consecutiva, el banco dijo que la magnitud y la duración del próximo ciclo de recortes de tipos se definirán a medida que se disponga de nuevos datos, lo que permitirá una evaluación más precisa de las condiciones económicas. (Reporte de Marcela Ayres; edición de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)