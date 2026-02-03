Banco Central de Brasil señala ciclo de recortes de tasas, pero mantendrá política restrictiva

BRASILIA, 3 feb (Reuters) - El Banco Central ⁠de Brasil dijo ⁠el martes que estima apropiado señalar el inicio ⁠de ‌un ciclo ​de recortes de tasas de ​interés en su próxima ‌reunión, pero subrayó la ‌necesidad de ​mantener los costos de financiación en niveles restrictivos hasta que se consolide firmemente la desaceleración de las presiones sobre los precios y las expectativas ⁠se ajusten al objetivo.

En las minutas ​de su última reunión de política monetaria, en la que mantuvo la tasa Selic de referencia en el 15% ⁠por quinta vez consecutiva, el banco dijo que ​la magnitud y la duración del próximo ciclo de recortes ‍de tipos se definirán a medida que se disponga de nuevos datos, lo que permitirá una evaluación más ​precisa de las condiciones económicas. (Reporte de Marcela Ayres; edición de Gabriel Araujo; Editado en ‍Español por Ricardo Figueroa)