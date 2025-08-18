Banco Central de Brasil sigue evaluando si tasa de interés del 15% es adecuada: funcionario

(Refundición con otros comentarios)

BRASILIA, 18 ago (Reuters) - El Banco Central de Brasil sigue evaluando si la tasa de interés de referencia, situada en el 15%, es adecuada para reducir la inflación hasta su objetivo del 3%, dijo el lunes el director de política económica, Diogo Guillen.

Las autoridades mantuvieron las tasas sin cambios a finales de julio, en su nivel más alto en casi 20 años, tras 450 puntos básicos de alzas desde el pasado septiembre. Señalaron que los costos de endeudamiento se mantendrían estables durante un periodo "muy prolongado".

En su intervención en un acto organizado por Warren Investimentos, Guillen subrayó que la orientación indicaba que se mantendrían las tasas.

"Todavía estamos evaluando si esta es la tasa adecuada para llevar la inflación al objetivo", dijo. "Una vez determinada esa tasa, permanecerá sin cambios durante un período muy largo".

Guillen reconoció las recientes sorpresas a la baja en las lecturas de los precios al consumidor, pero dijo que el problema clave de la inflación es que sigue por sobre el objetivo, y que las expectativas y proyecciones tampoco están ancladas en el objetivo oficial.

Los precios subieron un 5,23% en los 12 meses transcurridos hasta julio, por debajo del 5,35% del mes anterior y de las previsiones.

Guillen subrayó que el crecimiento económico está perdiendo fuerza, como era de esperar debido a la política monetaria restrictiva del Banco Central.

(Reporte de Marcela Ayres; editado en español por Manuel Farías)