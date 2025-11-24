Banco Central de Brasil sigue preocupado por las perspectivas de inflación, dice su presidente

BRASILIA, 24 nov (Reuters) - El Banco Central de Brasil sigue insatisfecho con los avances para que la inflación vuelva a situarse en su objetivo, dijo su presidente el lunes, quien subrayó que los responsables de la política monetaria mantendrán un enfoque que depende de los datos.

En un evento organizado por la asociación bancaria Febraban, Gabriel Galípolo dijo que el banco "se está moviendo claramente en la dirección deseada para cumplir nuestro mandato" de devolver la inflación a su objetivo, pero subrayó que aún faltaba.

"Seguimos insatisfechos porque todavía no estamos donde nos gustaría, por eso las tasas de interés se mantienen en un nivel restrictivo", dijo. "El Banco Central ha dejado muy claro que hará todo lo necesario para cumplir su mandato", añadió.

Este mes, el Banco Central mantuvo las tasas de interés por tercera reunión consecutiva en el 15%, el nivel más alto en casi 20 años, y señaló que las mantendrá sin cambios durante un largo período, para reconducir la inflación a la meta del 3%. (Reporte de Marcela Ayres; edición en español de Javier López de Lérida)