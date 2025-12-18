Banco Central de Brasil ve inflación en 3,2% en horizonte clave de 2027

BRASILIA, 18 dic (Reuters) - El Banco Central de Brasil proyectó el jueves una inflación del 3,2% para el tercer trimestre de 2027, un horizonte clave para su decisión de enero sobre las tasas de interés, según un informe trimestral de política monetaria.

En el informe anterior, publicado en septiembre, la previsión de inflación para ese periodo se situaba en el 3,3%. El banco central tiene como objetivo una inflación del 3%.

El informe también muestra que el banco central espera ahora que la economía crezca un 2,3% este año, frente a una previsión anterior del 2,0%, y un 1,6% en 2026, frente al 1,5% anterior. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)