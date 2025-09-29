Banco Central de Brasil ve poca incertidumbre en la próxima transición, según un funcionario

29 sep (Reuters) - El director de política económica del Banco Central de Brasil, Diogo Guillen, afirmó el lunes que hay muy poca incertidumbre en torno a la próxima transición, ya que los nuevos directores se preparan para asumir sus cargos, y su propio mandato finaliza en diciembre.

En su intervención en un acto organizado por HSBC, Guillen afirmó que en cada reunión de fijación de tipos el banco central toma la mejor decisión basándose en los datos, independientemente de si hay miembros que abandonan el consejo o se incorporan a él.

Renato Gomes, director de organización del sistema financiero del banco central, también tiene un mandato que termina el 31 de diciembre de 2025. Eso significa que, a partir del año que viene, los nueve miembros del comité de fijación de tipos del banco habrán sido nombrados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el cargo en enero de 2023. (Reportaje de Marcela Ayres; edición de Chris Reese)