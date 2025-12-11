Banco Central de Chile bajaría tasa clave de interés al 4,5% en diciembre: sondeo

SANTIAGO, 11 dic (Reuters) - El Banco Central de Chile bajaría su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos al 4,5% en su reunión del 16 de diciembre, según una encuesta del organismo a operadores, divulgada el jueves.

El interés referencial volvería a bajar en junio del próximo año a 4,25%.

Por su parte, los precios al consumidor variarían un -0,1% en diciembre, con lo que la inflación sería de 3,0% en 12 meses adelante, dentro del rango de tolerancia de entre 2 y 4%.

El peso chileno cotizará en 920 unidades por dólar en siete días y en 910 unidades en 28 días adelante, según los operadores.

(Reporte de Natalia Ramos y Aida Peláez Fernández)