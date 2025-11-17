Banco Central de Chile bajaría tasa clave de interés al 4,5% en diciembre: sondeo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SANTIAGO, 17 nov (Reuters) - El Banco Central de Chile bajaría su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos al 4,5% en su reunión de mediados de diciembre, según una encuesta del organismo a operadores divulgada el lunes.
El interés referencial volvería a bajar en junio del próximo año a 4,25%.
Por su parte, los precios al consumidor subirían un 0,3% en noviembre, con lo que la inflación acumularía un 3,1% en 12 meses adelante, dentro del rango de tolerancia de entre 2% y 4%.
El peso chileno cotizará en 920 unidades por dólar en siete días y en 915 unidades en 28 días adelante, según los operadores. (Reporte de Natalia Ramos y Aída Peláez Fernández)
