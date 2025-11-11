Banco Central de Chile dice que mantiene requerimiento de capital sobre activos de riesgo

SANTIAGO, 11 nov (Reuters) - El Banco Central de Chile dijo el martes que mantuvo un requerimiento de capital a la banca de 0,5% de los activos ponderados de riesgo.

En su Reunión de Política Financiera, el consejo del banco dijo que la decisión sobre el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) se tomó de forma unánime, según un comunicado.

"El principal riesgo para la estabilidad financiera local proviene de un cambio abrupto en las condiciones financieras globales producto de la materialización de eventos de riesgo o alguna señal que contradiga las expectativas favorables del mercado", dijo el banco.

Reiteró que en la primera Reunión de Política Financiera de 2026 se evaluará el inicio de la convergencia hacia el nivel neutral de 1% de los activos, en la medida que las condiciones macrofinancieras lo permitan. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)