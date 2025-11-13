Banco Central de Chile dice única opción plausible en octubre era mantener la tasa: minutas
- 1 minuto de lectura'
SANTIAGO, 13 nov (Reuters) - El Banco Central chileno dijo el jueves que la única opción plausible en su reunión de política monetaria de fines de octubre era mantener la tasa de interés de referencia sin cambios en 4,75% a la espera de nueva información sobre la trayectoria de la inflación.
Según las minutas de la reunión, el consejo del banco estimó que si bien el escenario había evolucionado en línea con lo esperado en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, "aún existían riesgos para la trayectoria de la inflación futura".
Esto, de acuerdo a las minutas, "ameritaba acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales".
La próxima reunión de política monetaria será a mediados de diciembre.
(Reporte de Natalia Ramos y Aída Peláez Fernández)
