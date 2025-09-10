Banco Central de Chile espera que la inflación se sitúe en el 3% durante el tercer trimestre de 2026

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Banco Central de Chile prevé que la inflación se reduzca hasta el objetivo, fijado en el 3%, durante el tercer trimestre de 2026, según explicó en el Informe de Política Monetaria correspondiente al mes de septiembre de 2025. La inflación descendió tres décimas en agosto hasta situarse en el 4%, de ahí que el Banco Central de Chile mantuviese la tasa de interés en el 4,75% tras un repunte económico.

En concreto, el banco central destaca que la demanda interna "ha tenido un desempeño mejor que lo previsto, tanto por el lado de la inversión, como por el consumo privado". Al mismo tiempo, la institución ha ajustado al alza su proyección de crecimiento económico hasta el rango del 1,75-2,75% al cierre de 2026, mientras que para 2027 mantiene la cifra comprendida entre el 1,5-2,5%.

DINAMISMO

La demanda interna fue más dinámica de lo previsto en un inicio, en especial por la aceleración de la inversión en el segundo trimestre por el componente de maquinaria y equipos de la formación bruta de capital fijo. El repunte de la inversión ha sido sostenido por el impulso de los grandes proyectos, a lo que se suman condiciones financieras algo más favorables y una mejora de la confianza empresarial.

Respecto a la situación financiera de los hogares, el informe destaca que los créditos bancarios de consumo mantienen un bajo dinamismo. De esta manera, se prevé que el consumo crecerá un 2,7% en 2025, un 2,3% al año siguiente y un 2,1% en 2027.