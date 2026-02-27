Banco Central de Chile fija límite de inversión en extranjero e instrumentos soberanos para nuevos fondos previsionales

SANTIAGO, 27 feb (Reuters) - El Banco Central de Chile dijo el ‌viernes que ‌estableció ⁠límites de inversión en el extranjero e instrumentos soberanos para los nuevos ​fondos establecidos en ⁠la ⁠reforma de pensiones aprobada en el ​país.

* El nuevo esquema de fondos generacionales ‌sustituirá al actual sistema de multifondos ​a partir de ​abril de 2027.

* El organismo estableció que tanto el límite máximo de inversión en el exterior como en instrumentos soberanos aplicables a los Fondos de ​Pensiones será de 80% del valor de los fondos. ⁠Estos límites comenzarán a regir una vez que se ‌encuentren implementados los nuevos Fondos Generacionales (FFGG) y se evaluarán una vez conocidos el régimen de inversión de los mismos y la gradualidad en su implementación.

* El Consejo determinó aplicar los mismos ‌límites máximos a las inversiones del Fondo Autónomo de Protección ⁠Previsional (FAPP).

* La medida tiene el objetivo ‌de resguardar la estabilidad financiera, evitando ⁠que cambios abruptos en ⁠los portafolios de inversión de los Fondos de Pensiones generen disrupciones en los mercados financieros, particularmente en los tipos de cambio y en las ‌tasas de interés ​domésticas.

* El Banco Central continuará monitoreando la implementación de la reforma previsional y del proceso de transición hacia el nuevo esquema ‌de fondos generacionales. (Reporte de Fabián Cambero)