Banco Central de Chile fija límite de inversión en extranjero e instrumentos soberanos para nuevos fondos previsionales
SANTIAGO, 27 feb (Reuters) - El Banco Central de Chile dijo el viernes que estableció límites de inversión en el extranjero e instrumentos soberanos para los nuevos fondos establecidos en la reforma de pensiones aprobada en el país.
* El nuevo esquema de fondos generacionales sustituirá al actual sistema de multifondos a partir de abril de 2027.
* El organismo estableció que tanto el límite máximo de inversión en el exterior como en instrumentos soberanos aplicables a los Fondos de Pensiones será de 80% del valor de los fondos. Estos límites comenzarán a regir una vez que se encuentren implementados los nuevos Fondos Generacionales (FFGG) y se evaluarán una vez conocidos el régimen de inversión de los mismos y la gradualidad en su implementación.
* El Consejo determinó aplicar los mismos límites máximos a las inversiones del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
* La medida tiene el objetivo de resguardar la estabilidad financiera, evitando que cambios abruptos en los portafolios de inversión de los Fondos de Pensiones generen disrupciones en los mercados financieros, particularmente en los tipos de cambio y en las tasas de interés domésticas.
* El Banco Central continuará monitoreando la implementación de la reforma previsional y del proceso de transición hacia el nuevo esquema de fondos generacionales. (Reporte de Fabián Cambero)