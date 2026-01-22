Banco Central de Chile mantendría tasa clave de interés en 4,5% en enero: sondeo

SANTIAGO, 22 ene (Reuters) - El Banco Central de Chile mantendría su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% en su reunión de la próxima semana, según una encuesta del organismo a operadores divulgada el jueves.

El interés referencial bajaría en abril a 4,25%.

Por su parte, los precios al consumidor variarían un 0,4% en enero, con lo que la inflación sería de 2,9% en 12 meses adelante, dentro del rango de tolerancia de entre 2 y 4%.

El peso chileno cotizará en 880 unidades por dólar tanto en siete como en 28 días adelante, según los operadores.

(Reporte de Natalia Ramos y Aida Peláez Fernández)