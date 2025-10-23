LA NACION

Banco Central de Chile mantendría tasa clave de interés en 4,75% en octubre: sondeo

Santiago, 23 oct (Reuters) - El Banco Central de Chile mantendría su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75% en su reunión de fines de octubre, mostró el jueves una encuesta del organismo a operadores.

El interés referencial bajaría al 4,5% en diciembre y al 4,25% en abril del próximo año.

Por su parte los precios al consumidor subirían un 0,3% en octubre, con lo que la inflación acumularía un 3,1% en 12 meses adelante, dentro del rango de tolerancia de entre 2 y 4%.

El peso chileno cotizará en 950 unidades por dólar en siete días y en 942,50 unidades en 28 días adelante, según los operadores. (Reporte de Natalia Ramos e Isabel Teles)

