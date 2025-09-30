Banco Central de Chile mantendría tasa clave de interés en 4,75% en octubre: sondeo

SANTIAGO, 30 sep (Reuters) - El Banco Central de Chile mantendría su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75% en su reunión de octubre, mostró el martes una encuesta del organismo a operadores.

El interés referencial bajaría al 4,5% en diciembre, según la encuesta, y permanecería en ese nivel hasta marzo del próximo año.

Por su parte los precios al consumidor subirían un 0,4% en septiembre, con lo que la inflación acumularía un 3,2% en 12 meses adelante, dentro del rango de tolerancia de entre 2 y 4%.

El peso chileno cotizará en 960 unidades por dólar en siete días y en 950 unidades en 28 días adelante, según los operadores. (Reporte de Natalia Ramos y Gabriel Araujo)