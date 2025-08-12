Banco Central de Chile mantendría tasa clave de interés en 4,75% en septiembre: sondeo analistas

SANTIAGO, 12 ago (Reuters) - La tasa clave de interés en Chile se mantendría en 4,75% en la reunión de política monetaria del Banco Central de septiembre y octubre, mostró el martes una encuesta del organismo con analistas.

El instituto rector bajaría la tasa al 4,5% en cinco meses adelante, de acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE).

Según al sondeo, Chile registrará una inflación de 0,2% este mes y de 0,4% el próximo, con lo que acumulará 3,3% en un horizonte de 11 meses, dentro del rango de tolerancia de entre 2 y 4%.

La economía habría crecido un 2% en julio y el Producto Interno Bruto (PIB) avanzaría 2,3% en el tercer trimestre.

Por su parte, el peso chileno cotizaría en 960 unidades por dólar en dos meses y 940 unidades en 11 meses. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)