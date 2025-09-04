Banco Central de Chile mantendría tasa clave de interés en 4,75% en septiembre: sondeo operadores

SANTIAGO, 4 sep (Reuters) - El Banco Central de Chile mantendría su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75% en su reunión de septiembre, mostró el jueves una encuesta del organismo a operadores.

El interés referencial bajaría al 4,5% en octubre, según la encuesta.

Por su parte los precios al consumidor subirían un 0,1% en agosto, con lo que la inflación acumularía un 3% en 12 meses adelante, dentro del rango de tolerancia de entre 2 y 4%.

El peso chileno cotizará en 965 unidades por dólar en siete días y en 960 unidades en 28 días adelante, según los operadores. (Reporte de Natalia Ramos y Aída Peláez Fernández)