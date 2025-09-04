Banco Central de Chile mantendría tasa clave de interés en 4,75% en septiembre: sondeo operadores
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SANTIAGO, 4 sep (Reuters) - El Banco Central de Chile mantendría su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75% en su reunión de septiembre, mostró el jueves una encuesta del organismo a operadores.
El interés referencial bajaría al 4,5% en octubre, según la encuesta.
Por su parte los precios al consumidor subirían un 0,1% en agosto, con lo que la inflación acumularía un 3% en 12 meses adelante, dentro del rango de tolerancia de entre 2 y 4%.
El peso chileno cotizará en 965 unidades por dólar en siete días y en 960 unidades en 28 días adelante, según los operadores. (Reporte de Natalia Ramos y Aída Peláez Fernández)
Otras noticias de Banco Central
Más leídas
- 1
Pampita sorprendió al revelar qué estrella de Hollywood se negó a sacarse una foto con ella: “Lo entendí”
- 2
Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes
- 3
Sorpresa con el dólar: luego de la intervención, el Gobierno dice que compró US$34 millones
- 4
Formosa derogó la reelección indefinida, aunque Insfrán podrá extender su hegemonía cuatro años más