Banco Central de Chile mantendría tasa clave de interés en 4,75% en septiembre: sondeo operadores

Banco Central de Chile mantendría tasa clave de interés en 4,75% en septiembre: sondeo operadores

SANTIAGO, 18 ago (Reuters) - El Banco Central de Chile mantendría su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75% en su reunión de septiembre, mostró el lunes una encuesta del organismo a operadores.

En tanto, el interés referencial bajaría al 4,5% en octubre, según la encuesta.

Por su parte, los precios al consumidor subirían un 0,1% en agosto, con lo que la inflación acumularía un 3,05% en 12 meses adelante, en la parte superior del rango de tolerancia del Banco Central.

El peso chileno cotizará en 950 unidades por dólar en siete días y en 28 días adelante, según los operadores. (Reporte de Fabián Andrés Cambero y Gabriel Araujo)

