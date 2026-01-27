Banco Central de Chile mantiene tasa clave de interés en 4,5%, en línea con lo esperado

SANTIAGO, 27 ene (Reuters) - El Banco Central de Chile decidió el martes mantener su tasa de interés referencial en 4,5%, como esperaba el mercado. La decisión adoptada sobre la Tasa de Política Monetaria (TPM) fue unánime, dijo el banco en un comunicado.

"El escenario macroeconómico da cuenta de una inflación que, en el corto plazo, será menor a la prevista en diciembre, con una evolución de la demanda que ha estado en línea con lo proyectado", señaló. Tanto analistas como operadores encuestados por el banco esperaban que el interés rector se mantuviera en 4,5%. (Reporte de Fabián Andrés Cambero y Brendan O´Boyle)