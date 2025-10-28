Banco Central de Chile mantiene tasa clave de interés en 4,75%, en línea con lo esperado

(Agrega cita)

SANTIAGO, 28 oct (Reuters) - El Banco Central de Chile decidió el martes mantener su tasa de interés referencial en 4,75%, en línea con las expectativas del mercado.

La decisión de dejar sin cambios la Tasa de Política Monetaria (TPM) fue unánime, dijo el banco en un comunicado.

"El escenario actual (...) aún presenta riesgos para la trayectoria de la inflación futura, lo que amerita acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales", dijo el emisor.

Operadores esperaban que el tipo rector permaneciera en 4,75%.

En su informe macroeconómico de septiembre, el banco postergó su proyección de convergencia de la inflación a la meta del 3% para el tercer trimestre de 2026. (Reporte de Fabián Andrés Cambero y Sarah Morland)