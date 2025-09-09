Banco Central de Chile mantiene tasa clave de interés en 4,75%; vigila inflación

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 9 sep (Reuters) - El Banco Central de Chile decidió el martes mantener su tasa de interés referencial en 4,75%, en línea con las expectativas del mercado, mientras analiza el riesgo de una persistencia inflacionaria.

La decisión para el primer recorte de este año de la Tasa de Política Monetaria (TPM) fue unánime, dijo el banco en un comunicado.

"En el escenario actual, el riesgo de una mayor persistencia de la inflación requiere acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales", dijo en su comunicado.

"El Consejo evaluará los próximos movimientos de la TPM teniendo presente la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria", agregó.

Operadores esperaban que la tasa quedara sin cambios.

Adelantó que en el escenario central del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, que presentará el miércoles, la trayectoria prevista para la inflación total es similar a la del IPoM previo, pero con una inflación subyacente que en los próximos 12 meses será mayor a la considerada en junio.

"Dado que este componente del IPC tiende a ser más persistente, aumenta la necesidad de monitorear de cerca su evolución y sus fundamentos", comentó.

En julio, el Banco recortó en 25 puntos la TPM al 4,75% tras haberla mantenido en 5% desde diciembre del año pasado. (Reporte de Fabián Andrés Cambero y Sarah Morland)