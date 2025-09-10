Banco Central de Chile mejora estimación de crecimiento económico

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 10 sep (Reuters) - El Banco Central de Chile mejoró el miércoles su perspectiva de crecimiento económico para este año y el próximo, pero postergó la convergencia de la inflación a la meta para el tercer trimestre de 2026.

En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de Septiembre, el banco elevó el piso del rango de expansión de 2025 a entre 2,25-2,75%, desde el 2,0-2,75% que había previsto en junio.

"Los principales ajustes del escenario central corresponden al ámbito local, destacando cambios en las proyecciones para la demanda interna y la inflación subyacente", afirmó.

El organismo detalló además que la demanda interna ha tenido un desempeño mejor que lo previsto, destacando la aceleración de la inversión en el segundo trimestre. Con esto, crecería un 4,3% este año, desde la estimación anterior del 3,2%.

Para 2026, pronosticó una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1,75-2,75%, desde la previa de 1,5-2,5%.

Por otra parte, señaló que la convergencia de inflación total a la meta de 3% ocurriría durante el tercer trimestre de 2026, mientras prevé un promedio anual de 4,4% este año, desde el 4,3% que estimó en junio.

"El aumento de la inflación subyacente se ha dado en un contexto de mayor dinamismo del gasto interno, altas presiones salariales y un tipo de cambio más depreciado. Todos estos elementos elevan la proyección para esta medición de la inflación entre fines de este año y la primera parte del próximo", dijo.

Sin embargo, reiteró que las expectativas inflacionarias continúan alineadas con la meta del 3% a dos años plazo.

Para el precio del cobre, la mayor exportación del país, mantuvo su proyección de US$4,30 por libra para el período 2025-2027. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, editado por Natalia Ramos)