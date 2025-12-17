Banco Central de Chile mejora perspectiva de crecimiento económico para 2026: informe

SANTIAGO, 17 dic (Reuters) - El Banco Central de Chile mejoró el miércoles su pronóstico de crecimiento económico para el próximo año en medio de condiciones globales más favorables y una inversión más dinámica de lo previsto.

En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, elevó el rango de expansión para 2026 a entre 2,0-3,0%, desde la proyección previa de 1,75-2,75%. En tanto, para este año prevé que la actividad avance un 2,4%. "Las proyecciones de crecimiento han ido aumentando sostenidamente durante 2025 —sobre todo para los rubros no mineros—, en la medida que el panorama global ha sido resiliente y la inversión local más dinámica que lo previsto, especialmente en los rubros de minería y energía", detalló el emisor. "En el plano internacional, el impulso externo es algo mayor para Chile. La actividad mundial ha sido resiliente a los shocks de incertidumbre de inicios de año y las condiciones financieras han mejorado", agregó.

En tanto, explicó que la inflación total ha bajado más rápido de lo proyectado en septiembre, en un entorno económico global y local algo mejor que lo esperado.

Con esto, bajó la proyección de inflación promedio anual para este año al 4,2% desde el 4,4%. Para 2026, la estimó en 2,9%, desde el 3,2% visto en septiembre. En la víspera, el Banco acordó recortar en 25 puntos base la tasa referencial de interés (TPM) al 4,5%, estimando que la inflación llegaría a la meta del 3% en el primer trimestre de 2026 en un contexto en que los riesgos para la convergencia se han reducido.

El Consejo revisó el rango de valores estimados para la TPM neutral a 3,75-4,75% en términos nominales.

Sin embargo, recordó que el riesgo de una reversión abrupta de las condiciones financieras globales continúa siendo importante.

Agregó en su informe que el alza en el precio del cobre, la mayor exportación del país, ha impactado positivamente en términos de intercambio. Estimó un precio promedio del metal de US$4,50 por libra este año y de US$4,70 para 2026. "Las condiciones financieras y las expectativas empresariales han mejorado en relación con años previos. Además, se espera que durante el horizonte de proyección el impulso de la inversión se vuelva más transversal entre sectores", acotó. La inversión crecería un 7% este año y un 4,9% en 2026. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, editado por Natalia Ramos)