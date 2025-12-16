Banco Central de Chile recorta tasa clave de interés al 4,5%, en línea con lo esperado

SANTIAGO, 16 dic (Reuters) - El Banco Central de Chile decidió el martes recortar su tasa de interés referencial en 25 puntos porcentuales al 4,5%, como esperaba el mercado.

La decisión adoptada sobre la Tasa de Política Monetaria (TPM) fue unánime, dijo el banco en un comunicado.

“La inflación se ha reducido más rápido que lo proyectado en septiembre, en un entorno económico local y global algo mejor que lo esperado”, dijo en un comunicado.

“En el escenario central del IPoM (Informe de Política Monetaria) de diciembre, la inflación llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026. Esto considera el comportamiento más favorable de algunos factores de costos, en un contexto en que los riesgos para la convergencia inflacionaria se han reducido”, agregó.

Además destacó que tanto analistas como operadores encuestados por el banco esperaban que el interés rector bajara a 4,5%.

El Banco presentará el miércoles su último IPoM del año con sus proyecciones para el cierre de 2025 y para el próximo año. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)