Banco Central de Chile recortaría tasa clave de interés al 4,25% en marzo: sondeo

SANTIAGO, 11 feb (Reuters) - El Banco Central de Chile recortaría su Tasa de Política Monetaria (TPM) al 4,25% desde 4,5% en su reunión de fines de marzo, según una encuesta del organismo a operadores divulgada el miércoles.

El interés referencial se mantendría en ese nivel al menos 12 meses adelante.

Por su parte, los precios al consumidor variarían un 0,2% en febrero, con lo que la inflación sería de 2,9% en 12 meses adelante, dentro del rango de tolerancia de entre 2 y 4%.

El peso chileno cotizará en 855 unidades por dólar en siete días y en 859 en 28 días adelante, según los operadores.

(Reporte de Natalia Ramos y Aida Peláez Fernández)