Banco central de china y reguladores prometen apoyo financiero a las empresas privadas

PEKÍN, 2 mar (Reuters) - El banco central y los reguladores financieros de China celebraron una reunión con empresas privadas e instituciones financieras, en la que prometieron aumentar los préstamos a las empresas privadas y ampliar sus canales de captación de fondos, informó el domingo el Banco Popular de China (PBOC).

La reunión se celebró el viernes para estudiar el discurso del presidente chino, Xi Jinping, en un simposio celebrado el mes pasado al que asistieron algunos de los mayores líderes empresariales privados del país, según el comunicado.

El gobernador del PBOC, Pan Gongsheng, dijo en la reunión del viernes que el banco central guiará a las instituciones financieras para que aumenten la inversión en la economía privada y adoptará una política monetaria "adecuadamente laxa" para mantener una amplia liquidez en el mercado, informó el domingo el diario oficial China Securities Journal.

El banco central "se asegurará de que los costos de financiación de las empresas privadas se mantengan en un nivel bajo durante un tiempo relativamente largo en el futuro, siempre y cuando la presión inflacionaria de China no sea grande", se cita a Pan en el informe.

El banco central creará un buen entorno macroeconómico, monetario y financiero para el desarrollo de las empresas privadas, afirmó Pan.

Ejecutivos de cinco firmas privadas chinas, la empresa de ropa Eve Group, el fabricante de automóviles Geely Holdings Group, la compañía de inteligencia artificial SenseTime, la empresa de mensajería YTO Express e Inner Mongolia Yili Industrial Group asistieron a la reunión del viernes, dijo el PBOC en un comunicado.

China guiará a las instituciones financieras para que traten por igual a todos los tipos de empresas y se esfuercen por resolver los problemas de las dificultades de financiación y los elevados costos de financiación de las compañías privadas.

El PBOC trabajará con la Administración Nacional de Regulación Financiera y la Comisión Reguladora de Valores de China para publicar un documento de política sobre la financiación de la cadena de suministro, destinado a ayudar a las instituciones financieras a servir mejor a las pequeñas y medianas empresas, dijo Pan.

Las instituciones financieras Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), People's Insurance Company (Group) of China, CITIC Securities y National Financing Guarantee Fund asistieron a la reunión, según el comunicado.

La Bolsa de Shanghái afirmó en la reunión que promoverá que más empresas privadas de alta calidad coticen en la bolsa tecnológica de Shanghái, informó el China Securities Journal.

El prestamista estatal ICBC también dijo que proporcionará no menos de 6 billones de yuanes (823.860 millones de dólares) de inversión y financiación a las empresas privadas en los próximos tres años, según el informe.

El excepcional simposio celebrado por Xi el mes pasado subraya la importancia de la innovación del sector privado para ayudar a China a ganar terreno en tecnología en medio de las crecientes tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, según los analistas.

(1 dólar = 7,2828 yuanes chinos) (Reporte de Ziyi Tang, Jenny Wang y Ryan Woo, Editado en Español por Manuel Farías)