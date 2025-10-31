Banco Central de Colombia deja estable tasa de interés

BOGOTÁ, 31 oct (Reuters) - El Banco Central de Colombia mantuvo el viernes sin cambios su tasa de interés de referencia en 9,25%, una decisión en línea con lo esperado por el mercado, al mantenerse la incertidumbre sobre la convergencia de la inflación a la meta y en medio de favorables cifras económicas.

La decisión contó con el voto de 4 de los siete miembros del directorio de la autoridad monetaria, mientras que dos funcionarios se inclinaron por un recorte de 50 puntos base y uno por 25 puntos base.

En un reciente sondeo de Reuters los 23 analistas consultados anticiparon la decisión del banco emisor.

(Reporte de Carlos Vargas y Nelson Bocanegra)