Banco central de colombia inicia reunión en la que llevaría tasa al 6%, aunque podría sorprender con más

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 29 abr (Reuters) - El directorio del Banco Central de Colombia inició el viernes su reunión mensual en la que subiría la tasa de interés referencial en 100 puntos básicos, aunque algunos analistas no descartan que sorprenda con un mayor incremento en medio de las persistentes presiones inflacionarias.

Otro de los puntos sobre los que estará atento el mercado es la actualización de proyecciones por parte del equipo técnico, que se podrían dar a conocer en la rueda de prensa y de las que se espera un aumento en las estimaciones de inflación.

En un reciente sondeo de Reuters, los 15 expertos consultados coincidieron en que el banco emisor llevaría el tipo de interés a un 6% en este encuentro, con lo que acumularía alzas por un total de 425 puntos básicos desde que inició el ciclo alcista, en septiembre del año pasado. nL2N2WH20C

De cumplirse las estimaciones, se trataría del mayor nivel del costo del dinero referencial desde mayo de 2017.

No obstante, algunos de los consultados no descartaron que la mayoría del directorio de siete miembros del banco emisor se decida por un incremento mayor, teniendo en cuenta que en mayo no habrá reunión de política monetaria.

"Esperamos una decisión de 100 puntos básicos como escenario central, aunque no descartamos un movimiento de mayor magnitud, fundamentado principalmente en el hecho de que en el mes de mayo no hay reunión", dijo Camilo Pérez, economista jefe del Banco de Bogotá.

"Si uno revisa hacia atrás en el tiempo, justo en el mes antes de cuando no había reunión fue cuando aceleraron el ritmo, eso se podría interpretar como una especie de anticipación o preparación de un mayor ajuste esperando un mes sin decisión de política monetaria", explicó.

En enero el Banco Central aumentó la tasa de interés 100 básicos cuando la mayoría del mercado esperaba 75 básicos; mientras que en marzo la subió 100 puntos base cuando la mayoría esperaba 150 básicos. En febrero no hubo reunión.

El incremento de tasas se da en medio de un fuerte incremento en los precios al consumidor, que en el acumulado de los últimos 12 meses hasta marzo alcanzaron un 8,53%, casi tres veces la meta de inflación establecida por la autoridad monetaria, de 3% para el 2022.

La semana pasada Roberto Steiner, uno de los siete miembros del directorio del banco, consideró que las expectativas de inflación no regresarían a la meta antes de dos años, ante lo cual previó que se mantendría el ciclo alcista en la tasa de interés.

"Cuando se tiene una actividad económica tan robusta, con una inflación muy alta, y unas expectativas de inflación más altas que las metas del banco, naturalmente lo que se requiere es un retiro del estímulo monetario", precisó el funcionario.

Según la mediana del sondeo de Reuters, el Banco Central llevaría la tasa de interés hasta un 8% mucho antes de terminar el año, aproximadamente en julio. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)