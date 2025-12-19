Banco Central de Colombia mantiene estable su tasa de interés de referencia

BOGOTÁ, 19 dic (Reuters) - El Banco Central de Colombia mantuvo el viernes estable su tasa de interés de referencia en 9,25% en la última reunión del año, una decisión en línea con lo esperado por la mayoría del mercado, en medio de la incertidumbre sobre el ritmo de descenso de la inflación a la meta y el buen comportamiento económico.

La decisión contó con el voto de 4 de los siete miembros del directorio del organismo, mientras que 2 funcionarios se inclinaron por un recorte de 50 puntos base y uno por una reducción de 25 puntos base.

En un reciente sondeo de Reuters 23 de los 26 analistas consultados anticiparon la decisión de la autoridad monetaria, mientras que 3 esperaban un incremento de 25 puntos base a un 9,50%.

(Reporte de Nelson Bocanegra)