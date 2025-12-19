Banco Central de Colombia mantiene estable tasa en última reunión del año, en decisión dividida

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 19 dic (Reuters) - El Banco Central de Colombia mantuvo el viernes estable su tasa de interés de referencia en 9,25% en la última reunión del año, una decisión dividida entre los miembros del directorio del organismo pero que estuvo en línea con lo esperado por la mayoría del mercado, en medio de la incertidumbre sobre el ritmo de descenso de la inflación a la meta y el buen comportamiento económico.

En un reciente sondeo de Reuters, 23 de los 26 analistas consultados anticiparon la decisión de la autoridad monetaria, mientras que 3 esperaban un incremento de 25 puntos base a un 9,50%.

"Las expectativas de inflación futura a uno y dos años aumentaron en mayor grado que la inflación observada", dijo el gerente del banco, Leonardo Villar, en una conferencia de prensa.

"La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta", agregó.

La decisión contó con el voto de 4 de los siete miembros del directorio del organismo, mientras que 2 funcionarios se inclinaron por un recorte de 50 puntos base y uno por una reducción de 25 puntos base.

"Seguimos manteniendo las diferencias de opinión", dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien también hace parte de la junta del Banco Central en representación del Gobierno. "En nuestra opinión sigue siendo necesario y conveniente la reducción de la tasa de interés para apoyar a la economía".

Para el holding de inversiones Corfi, la estabilidad de la tasa respondió "al desanclaje de las expectativas de inflación, la incertidumbre sobre el aumento del salario mínimo del 2026, el dinamismo del consumo privado, la persistencia de riesgos fiscales y el aumento del déficit en cuenta corriente impulsado por importaciones de bienes de consumo".

Algunos funcionarios oficiales han anticipado que el presidente Gustavo Petro se inclinaría por decretar un alza porcentual del salario mínimo de dos dígitos, casi el doble de la variación acumulada de la inflación este año, que terminaría alrededor del 5,2%, por encima de la meta puntual de 3%, lo que generaría mayores presiones sobre los precios.

Así, Colombia completará en 2025 cinco años de incumplimiento de la meta y los expertos opinan que existe un alto riesgo de que se repita la historia en 2026.

En el sondeo de Reuters, las expectativas de tasa de interés para cierre del 2026 aumentaron a 9,50% desde el 8,25% en la encuesta anterior; mientras el mercado proyecta que el indicador finalizará 2027 en 8,25%.

El encuentro del Banco Central colombiano ocurrió luego de que la semana pasada la Reserva Federal redujo la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, al rango del 3,50%-3,75%.

(Reporte de Nelson Bocanegra y Carlos Vargas)