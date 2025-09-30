Banco Central de Colombia mantiene por mayoría los tipos de interés en 9,25%

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Banco de la República (el banco central de Colombia) ha decidido mantener por mayoría la tasa de interés en el 9,25%, sin cambios respecto a la última reunión sobre política monetaria, según ha informado la institución en un comunicado.

La decisión responde a una postura "cautelosa" de la política monetaria colombiana debido a la identificación de riesgos sobre la convergencia de la inflación a la meta. Así, la inflación se situó en el 5,1% en el mes de agosto, mientras que la inflación subyacente, sin alimentos ni productos regulados, se ubicó en el 4,8%, por encima de las expectativas del equipo técnico.

Esto provoca que la convergencia del indicador hacia la meta del 3% sea más lenta de la esperada. Como consecuencia, las expectativas de inflación de los analistas han aumentado en los últimos meses. Según los resultados de la encuesta de septiembre, se ubicaban en el 5% y en el 4% de media para 2025 y 2026, respectivamente.

La actividad económica colombiana creció un 2,5% en el segundo trimestre del año, en línea con lo esperado, algo que refleja el buen dinamismo de la demanda interna, con aumentos sostenidos en el consumo y crecimientos recientes en la inversión, en especial en obras civiles y en maquinaria y equipo.

Por otra parte, las condiciones financieras externas se han flexibilizado en las últimas semanas en un contexto marcado por la incertidumbre que se desprende de la política comercial de Estados Unidos y de las tensiones geopolíticas regionales y globales.

Las próximas decisiones de política monetaria, asegura el banco central, responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, a la dinámica de la actividad económica y al balance de riesgos internos y externos.