Banco Central de Colombia mantiene tasa de interés sin cambios en línea con lo esperado

BOGOTÁ, 30 sep (Reuters) - El Banco Central de Colombia mantuvo inalterada el martes su tasa de interés de referencia en 9,25%, una decisión alineada con lo esperado por el mercado, en medio de las preocupaciones sobre el futuro de la inflación.

La decisión contó con el voto de cuatro de los siete miembros del directorio de la autoridad monetaria, mientras que dos funcionarios se inclinaron por un recorte de 50 puntos base y uno por una reducción de 25 puntos.

En un reciente sondeo de Reuters, 17 de los 18 analistas anticiparon la estabilidad del costo referencial del dinero, mientras que solo uno esperaba un recorte de 25 puntos base a 9%.

Por otra parte, el Banco Central de Colombia anunció la cancelación del acuerdo de línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional.

(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)