Banco Central de Colombia sorprende con fuerte incremento de su tasa de interés, ve buen crecimiento del PIB en 2025

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 30 ene (Reuters) - El Banco Central de Colombia subió el viernes su tasa de interés de referencia en 100 puntos base a un 10,25%, el primer incremento en casi tres años, muy por encima de lo esperado por la mayoría del mercado, debido a un fuerte incremento en las expectativas inflacionarias.

La decisión contó con el voto de cuatro de los siete miembros del directorio del organismo, dos se inclinaron por un alza de 50 puntos básicos y uno por un recorte de 25 puntos base.

En un reciente sondeo de Reuters, solo uno de los 26 analistas consultados -el banco BBVA- pronosticó el incremento de un punto porcentual, en tanto que 15 esperaban un aumento de la tasa de 50 puntos base a 9,75%; cuatro proyectaban que el alza sería de 75 puntos base a 10% y otros cuatro preveían una subida de 25 puntos base a 9,50%.

Los dos analistas restantes esperaban que la autoridad monetaria dejara el tipo de interés en 9,25%.

Además, el equipo técnico del banco elevó su pronóstico de crecimiento económico para el 2025 a un 2,9% desde uno previo de 2,6%.

"Los miembros del grupo mayoritario hacen énfasis en que, con la información actualmente disponible, se requiere una senda de tasa de interés de política superior a su nivel actual para que la inflación converja hacia la meta en 2027", dijo el gerente del banco emisor, Leonardo Villar, al leer un comunicado.

"También advierten que las expectativas de inflación a un año han aumentado de forma significativa, alejándose sustancialmente de la meta de 3,0%", explicó.

El presidente Gustavo Petro incrementó en un 22,7% el salario mínimo de este año, mucho más que la inflación reportada en 2025, de 5,10% -que tradicionalmente se utiliza como referencia para los sueldos-, la cual, si bien fue la más baja del último lustro, incumplió por quinto año consecutivo la meta de 3% fijada por el banco emisor.

"El Gobierno muestra su total desacuerdo con la decisión", dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien hace parte del directorio del banco y votó por reducir el tipo de interés.

Como efecto de la decisión salarial de Petro, según la mediana de un sondeo de Reuters el viernes, las expectativas de inflación para el cierre de este año repuntaron a un 6,32% desde 6,10% en la encuesta del mes pasado, con lo que la cuarta economía de América Latina completaría en 2026 seis años consecutivos de incumplimiento de la meta.

Solo en enero, los precios al consumidor habrían aumentado 1,18%, superior al 0,94% en igual mes del año pasado y al 0,27% en diciembre, acumulando un 5,35% anual, según el sondeo.

Además, se intensificó la incertidumbre sobre el panorama fiscal del país, luego de que el jueves la Corte Constitucional suspendió provisionalmente una emergencia económica declarada por el Gobierno para recaudar 11 billones de pesos (US$3.000 millones) con destino a financiar parte de su presupuesto de 2026.

En el sondeo de Reuters, las expectativas de tasa de interés para el cierre del año repuntaron a un 11,25%, en comparación con el 9,50% del sondeo anterior; mientras que para el término del 2027 subieron a un 9,75%, desde un 8,25% esperado en la consulta previa.

El encuentro del Banco Central colombiano se produjo un par de días después de que la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, al rango del 3,50%-3,75%.

"La Junta Directiva reitera que la decisión adoptada por la mayoría de sus miembros reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta. Subraya que los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica, y el balance de riesgos internos y externos", concluyó Villar. (Reporte de Nelson Bocanegra y Carlos Vargas. Editado por Luis Jaime Acosta)