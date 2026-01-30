Banco Central de Colombia sube su tasa de interés por primera vez desde 2023

BOGOTÁ, 30 ene (Reuters) - El Banco Central de Colombia subió el viernes su tasa de interés de referencia en 100 puntos base a un 10,25%, el primer incremento en casi tres años y en una decisión en línea con lo esperado por la mayoría del mercado, debido a un fuerte incremento en las expectativas inflacionarias.

La decisión contó con el voto de cuatro de los siete miembros del directorio del organismo, dos se inclinaron por un alza de 50 puntos base y uno por mantenerla estable.

En un reciente sondeo de Reuters, solo uno de los 26 analistas consultados vaticinó el incremento de un punto porcentual, en tanto que 15 esperaban un aumento de la tasa de 50 puntos base, hasta 9,75%; cuatro proyectaban que el alza sería de 75 puntos base, hasta 10%; otros cuatro señalaban una subida de 25 puntos base, hasta 9,50%.

Los dos analistas restantes esperaban que la autoridad monetaria dejara el tipo de interés en 9,25%.

Además, el equipo técnico del banco elevó su pronóstico de crecimiento económico para el 2025 a un 2,9% desde uno previo de 2,6%. (Reporte de Nelson Bocanegra y Carlos Vargas. Editado por Luis Jaime Acosta)