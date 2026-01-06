Banco Central de la Argentina compra US$83 millones para acumular reservas

BUENOS AIRES, 6 ene (Reuters) - El banco central de Argentina compró del mercado US$83 millones el martes en el marco de una nueva fase de su programa monetario para acumular reservas.

La entidad monetaria viene de comprar US$21 millones el lunes y de no intervenir en la primera sesión del año.

A partir de 2026 el BCRA aplica una profundización en su programa monetario para acumular reservas y ajustó la banda de flotación cambiaria al ritmo de la inflación.

Las compras de divisas en el mercado tienen un límite del 5% del volumen operado para no distorsionar el mercado.

