Banco Central de la República Argentina busca reforzar reservas antes de pago clave de deuda

Por Walter Bianchi y Lucinda Elliott

BUENOS AIRES, 6 ene (Reuters) - Argentina está aumentando sus esfuerzos para apuntalar sus reservas extranjeras esta semana antes de un importante pago de deuda que vence el viernes, mientras el presidente libertario Javier Milei busca restaurar la confianza de los inversores y recuperar el acceso a los mercados internacionales.

El banco central de Argentina compró del mercado 83 millones de dólares el martes, después de asegurar 21 millones de dólares el lunes destinados a incrementar las reservas, antes del primer pago a tenedores de bonos del año (de unos 4.300 millones de dólares en capital e intereses), que vence el 9 de enero.

Analistas esperan que fondos adicionales provengan de un posible acuerdo de recompra (repo) con bancos internacionales, mientras las líneas de swap de divisas con China o Estados Unidos siguen siendo una alternativa.

"Los fondos estarán disponibles para cancelar los pagos de deuda el próximo 9 de enero", dijo la economista Marina Dal Poggetto, de la consultora EcoGo.

Ante el inminente plazo, los bonos internacionales en dólares se mantuvieron estables el martes, lo que refuerza la confianza del mercado en que el pago se concretará.

Los bonos argentinos se mantuvieron "prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias", dijo el economista Gustavo Ber, lo que señala la confianza del mercado en que el Gobierno cumplirá con sus obligaciones.

Los analistas también anticipan que los ingresos provenientes de la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas, por un valor estimado en 700 millones de dólares, contribuirán a cubrir las obligaciones.

Según el Boletín Oficial, estos fondos deberían recibirse antes del 6 de enero, aunque no todos serán en dólares.

"Al Tesoro le faltaban cerca de 2.412 millones de dólares para cubrir la suma total, o 1.729 millones de dólares si neteamos la liquidez que irá a manos públicas", dijo un analista de Portfolio Personal Inversiones.

"¿Llega el repo? El último canje antes de cierre de año sugiere que sí", agregó.

El banco central y el Ministerio de Economía no respondieron a una solicitud de Reuters de comentarios sobre el acuerdo del repo.

Milei se comprometió en diciembre a cumplir con los compromisos de deuda de enero y dijo al diario local LA NACION que "estamos tranquilos", citando al repo como una medida clave para reforzar las reservas.

Argentina enfrenta crecientes obligaciones de deuda y se prevé que los pagos a los tenedores de bonos y prestamistas multilaterales aumenten en 2026. Analistas estiman que los vencimientos superarán los 10.000 millones de dólares en el primer semestre del año.

El país, que incumplió sus pagos por última vez en 2020, sigue bajó presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para fortalecer sus reservas como condición para recuperar el acceso al mercado.

A partir de 2026 el BCRA aplica una profundización en su programa monetario para acumular reservas y ajustó la banda de flotación cambiaria al ritmo de la inflación.

Las compras de divisas en el mercado tienen un límite del 5% del volumen operado para no distorsionar el mercado.

(Reporte de Walter Bianchi y Lucinda Elliot; Editado por Lucila Sigal)