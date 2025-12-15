Banco Central de la República Argentina lanza nueva fase de programa monetario para acumular reservas

BUENOS AIRES, 15 dic (Reuters) - El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una nueva fase de su programa monetario para acumular reservas consistentes con la evolución en la demanda de dinero y la liquidez de mercado, vigente desde enero próximo, señaló el lunes mediante un comunicado.

Entre las nuevas medidas, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del último dato de inflación mensual y se iniciará un programa firme de acumulación de reservas internacionales.

Las medidas tienen como alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de la inflación internacional, señaló el comunicado.

