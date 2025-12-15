Banco Central de la República Argentina lanza nueva fase de programa monetario para acumular reservas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BUENOS AIRES, 15 dic (Reuters) - El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una nueva fase de su programa monetario para acumular reservas consistentes con la evolución en la demanda de dinero y la liquidez de mercado, vigente desde enero próximo, señaló el lunes mediante un comunicado.
Entre las nuevas medidas, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del último dato de inflación mensual y se iniciará un programa firme de acumulación de reservas internacionales.
Las medidas tienen como alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de la inflación internacional, señaló el comunicado.
(Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)
