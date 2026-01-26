Banco Central de la República Argentina supera compras por US$1.000 millones en enero

BUENOS AIRES, 26 ene (Reuters) - El banco central de Argentina (BCRA) adquirió el lunes US$39 millones y acumula US$1.019 millones de reservas en el mes, en el marco de una nueva política monetaria que está en línea con un compromiso adoptado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta intervención mantiene tranquilo al mercado cambiario mayorista, en momentos en que el riesgo país desciende hacia la zona de las 515 unidades y las reservas suman US$45.740 millones, según datos oficiales provisorios.

Operadores concuerdan que el BCRA puede sumar reservas gracias a emisiones corporativas de "Obligaciones Negociables" (ON) y a las altas tasas reales por demanda estacional de dinero y esterilización de pesos. (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Lucila Sigal)