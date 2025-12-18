Banco Central de México baja de nuevo sus tasas ante incertidumbre comercial

El Banco de México (Banxico, central) redujo este jueves su tasa de referencia y sumó con ello el decimosegundo recorte consecutivo de un largo ciclo de relajación monetaria, que busca aliviar a una economía debilitada por las tensiones comerciales internacionales.

La reducción de 25 puntos base, decidida "por mayoría" en la junta de gobierno de Banxico, dejó la tasa de interés en 7%, según detalló la institución en el último anuncio de política monetaria previsto para este año.

Agregó que la decisión de continuar con el ciclo de rebaja del costo del crédito se hizo "en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario".

En noviembre, el índice de precios al consumidor a 12 meses se ubicó en 3,8%, dentro del objetivo del banco central mexicano del 3%, +/- un punto porcentual.

Banxico consideró, no obstante, que "el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global" justificaban el recorte de la tasa.

A finales de noviembre, el banco recortó a la mitad su pronóstico de crecimiento del PIB de México para este año tras un decepcionante tercer trimestre, en medio de la incierta relación con Estados Unidos, destino de más del 80% de sus exportaciones.

Tras la reducción del pronóstico, la cifra esperada de crecimiento en 2025 de la segunda economía de América Latina después de Brasil es de apenas 0,3%.

El estancamiento de la actividad económica ocurre mientras el gobierno negocia los términos de su intercambio de mercancías con Estados Unidos, consagrados en el acuerdo comercial T-MEC, que también integra Canadá.

El pacto se ha visto afectado por la ofensiva proteccionista global lanzada desde inicios de año por el presidente estadounidense Donald Trump, que en el caso mexicano se ha traducido en aranceles sobre exportaciones clave como las de la industria automotriz y la siderúrgica.

El gobierno de Claudia Sheinbaum logró desactivar la amenaza de nuevos gravámenes de Estados Unidos, que estaban previstos para entrar en vigor el pasado 1 de noviembre, mientras su equipo continúa en negociaciones con Washington.

En 2026 se hará una revisión del T-MEC entre los tres socios norteamericanos.