Banco Central de México baja tasa clave a un 7% en decisión dividida

CIUDAD DE MÉXICO, 18 dic (Reuters) - El banco central de México (Banxico) informó el jueves que redujo su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, para llevarla a un 7% y dijo que hacia adelante la Junta de Gobierno valorará el momento de realizarle ajustes adicionales. El recorte, el decimotercero desde que Banco de México (Banxico) inició un ciclo de flexibilización a inicios del 2024, estuvo en línea con un sondeo publicado por Reuters la semana pasada que mostró que los 29 analistas encuestados esperaban un movimiento de esa magnitud.

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global", dijo el banco en su comunicado.

Agregó que hacia delante la junta valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia y tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación.

Banxico ajustó al alza sus pronósticos para la inflación general a un 3,7% desde un 3,5% previo, así como la de la subyacente a un 4,3% desde un 4,1% previo, pero aún espera que converja a la meta del 3% en el tercer trimestre del 2026.

Votaron a favor de la decisión la gobernadora Victoria Rodríguez, así como los subgobernadores Galia Borja, José Gabriel Cuadra y Omar Mejía, mientras que Jonathan Heath votó por mantenerla. A fines del mes pasado, la autoridad monetaria ajustó a la baja su expectativa para el crecimiento de la economía del país en 2025 a un 0,3% desde un 0,6% previo y también bajó la de la inflación general a un 3,5% al cierre del año frente a un 3,7% previo.

(Reporte de Ana Isabel Martínez, Adriana Barrera y Noé Torres )