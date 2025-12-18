Banco Central de México baja tasa clave a un 7%

CIUDAD DE MÉXICO, 18 dic (Reuters) - El banco central de México (Banxico) informó el jueves que redujo su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, para llevarla a un 7%.

El ajuste a la baja, el decimotercero desde que Banco de México (Banxico) inició un ciclo de flexibilización a inicios del 2024, estuvo en línea con un sondeo publicado por Reuters la semana pasada que mostró que todos los 29 analistas encuestados esperaban un movimiento de esa magnitud.

A fines del mes pasado, la autoridad monetaria ajustó a la baja su expectativa para el crecimiento de la economía del país en 2025 a un 0.3% desde un 0.6% previo y también bajó la de la inflación general a un 3.5% al cierre del año frente a un 3.7% previo. (Reporte de Adriana Barrera y Ana Isabel Martínez)