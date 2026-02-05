Banco Central de México mantiene su tasa de interés tras 12 recortes consecutivos

El Banco de México (Banxico, central) puso una pausa este jueves a un prolongado ciclo de relajación monetaria y mantuvo sin cambios, en 7%, su tasa de interés de referencia, al considerar que existen riesgos al alza para la inflación, informó la institución.

La decisión de dejar la tasa sin cambios tras un periodo de 12 recortes consecutivos, que empezó en agosto de 2024, fue unánime entre los cinco miembros de la junta de gobierno de Banxico, según indicó en un comunicado.

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario", añade el documento.