Banco Central de México recorta a la mitad proyección de crecimiento para este año a 0,3%

El Banco de México redujo este miércoles a la mitad su expectativa de crecimiento del PIB para este año tras un decepcionante tercer trimestre, en medio de la incierta relación con Estados Unidos, el mayor socio comercial del país.

En su reporte trimestral sobre el desempeño de la inflación y la economía, Banco de México (Banxico, central) recortó de 0,6% a 0,3% su estimación para el crecimiento del PIB este año.

El retroceso registrado entre julio y septiembre "representó una debilidad de la economía mexicana mayor a la previamente anticipada", indicó la institución en el documento.

Esto condujo "a que la expectativa de expansión del PIB para 2025 en su conjunto se ajuste de 0,6% (...) a 0,3%", agregó Banxico.

La economía de México, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, se contrajo 0,3% interanual en el tercer trimestre, mientras el gobierno negocia los términos de su intercambio de mercancías con Estados Unidos, destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas.

El trimestre estuvo marcado por un magro desempeño del sector industrial, que incluye a las vitales manufacturas que envía al mercado de Estados Unidos, su socio en el acuerdo comercial T-MEC, que también integra Canadá.

El pacto se ha visto afectado por la ofensiva proteccionista global lanzada desde inicios de año por el presidente estadounidense, Donald Trump, que en el caso mexicano se ha traducido en aranceles sobre exportaciones clave como las de la industria automotriz y la siderúrgica.

"El cambio de orientación en la política económica de nuestro principal socio comercial podría incidir en el ritmo de expansión de su economía y derivar en una menor demanda externa para México, con afectaciones cuya magnitud, duración y temporalidad siguen siendo inciertas", advirtió el Banco de México en su reporte.

El gobierno de Claudia Sheinbaum logró desactivar la amenaza de nuevos gravámenes de Estados Unidos, que estaban previstos para entrar en vigor el pasado 1 de noviembre, mientras su equipo continúa en negociaciones con Washington.

En 2026 se hará una revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

