Banco Central de México recorta tasa de referencia en 25 puntos a 7,75%

El Banco Central de México (Banxico) recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 7,75%, en medio de un descenso de la inflación, informó este jueves la institución monetaria.

La entidad resaltó en un comunicado que la inflación se ubicó en 3,51% en su medición a 12 meses en julio. La economía mexicana, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, tuvo un crecimiento de 1,2% a tasa anual en el segundo trimestre del año.

Si bien la inflación cedió terreno y la economía creció más de lo esperado, el banco resaltó que "el entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales implica importantes riesgos a la baja" para la actividad económica.

La economía mexicana enfrenta nubarrones ante la política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha amagado con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas al acusar al país de no hacer lo suficiente para evitar la entrada de drogas y migrantes indocumentados a su territorio.

Más del 80% de las exportaciones de México tienen como destino Estados Unidos. Los productos incluidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), del que forman parte México, Estados Unidos y Canadá, están protegidos de los recargos, es decir la inmensa mayoría.

México consiguió a fines de julio un aplazamiento por 90 días de una nueva suba de aranceles de hasta 30% adicional.

La desaceleración en el ritmo de la inflación "es un argumento a favor de mayores recortes y mantenemos nuestro pronóstico de que la tasa se ubique en 7% a finales de año", escribieron en un reporte analistas de la firma británica Capital Economics.