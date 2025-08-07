Banco Central de México recorta tasa de referencia en 25 puntos a 7,75%
<p>El Banco Central de México (Banxico) recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos...
- 1 minuto de lectura'
El Banco Central de México (Banxico) recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 7,75%, en medio de un descenso de la inflación, informó este jueves la institución monetaria.
La entidad resaltó en un comunicado que la inflación se ubicó en 3,51% en su medición a 12 meses en julio. La economía mexicana, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, tuvo un crecimiento de 1,2% a tasa anual en el segundo trimestre del año.
Si bien la inflación cedió terreno y la economía creció más de lo esperado, el banco resaltó que "el entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales implica importantes riesgos a la baja" para la actividad económica.
La economía mexicana enfrenta nubarrones ante la política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha amagado con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas al acusar al país de no hacer lo suficiente para evitar la entrada de drogas y migrantes indocumentados a su territorio.
Más del 80% de las exportaciones de México tienen como destino Estados Unidos. Los productos incluidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), del que forman parte México, Estados Unidos y Canadá, están protegidos de los recargos, es decir la inmensa mayoría.
México consiguió a fines de julio un aplazamiento por 90 días de una nueva suba de aranceles de hasta 30% adicional.
La desaceleración en el ritmo de la inflación "es un argumento a favor de mayores recortes y mantenemos nuestro pronóstico de que la tasa se ubique en 7% a finales de año", escribieron en un reporte analistas de la firma británica Capital Economics.
Otras noticias de México
- 1
Alineación planetaria: el espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse
- 2
Escándalo en Barcelona: el club le retiró la capitanía a Ter Stegen en medio de un fuerte conflicto
- 3
Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año
- 4
Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025