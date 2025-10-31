Banco central de México reduciría tasa clave a 7,25% la próxima semana

(reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/cb-polls?RIC=MXCBIR%3DECI datos de sondeo)

CIUDAD DE MÉXICO, 31 oct (Reuters) - El banco central de México recortaría nuevamente la tasa clave de interés en su decisión de la próxima semana, en medio de una desaceleración de la inflación y un débil desempeño de la economía, mostró el viernes un sondeo de Reuters.

Según la consulta, 24 de un total de 25 analistas económicos esperan que la autoridad disminuya la tasa interbancaria en un cuarto de punto porcentual para ubicarla en un 7,25%, en lo que sería su duodécima rebaja al costo de los créditos desde que inició un ciclo de flexibilización a principios de 2024.

El otro participante en la encuesta cree que la entidad mantendría la tasa en su actual 7,5%, su nivel más bajo desde 2022.

Banco de México (Banxico), que hará su penúltimo anuncio de política monetaria del año el 6 de noviembre, afirmó en su más reciente encuentro que continuaría valorando la implementación de reducciones, si bien no ofreció detalles sobre la magnitud de ajustes.

El subgobernador Jonathan Heath, quien se ha opuesto a las últimas decisiones de recortes de la Junta de Gobierno, opinó a mediados de octubre que Banxico no debería precipitarse en bajar agresivamente los tipos de interés hasta tener certeza de que la inflación está retomando una clara tendencia a la baja.

Los últimos datos muestran que el índice general de precios al consumidor disminuyó en la primera quincena de octubre más de lo esperado, si bien el índice subyacente permaneció por encima de la meta oficial de un 3%. La economía, en tanto, sufrió una contracción en el tercer trimestre.

La rebaja de tasas de 25 puntos básicos (pb) que llevó a cabo la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos esta semana es vista como otro factor que apoyaría una nueva disminución en el costo de los préstamos por parte de Banco de México.

De los 20 especialistas que respondieron a una pregunta adicional sobre el próximo paso de la autoridad tras la medida de este mes, 19 coincidieron en otra reducción de 25 pb en su siguiente anuncio del 18 de diciembre, con lo que la tasa cerraría el año en un 7%. (Sondeo de Gabriel Burin en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres; Editado por Diego Oré)